Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Starmer arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarını, yine İletişim Başkanlığı duyurdu.

Görüşmenin detaylarında, Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"EUROFİGHTER UÇAKLARININ TEDARİKİ, İŞ BİRLİĞİNE OLUMLU KATKIDA BULUNACAK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi.



Bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI DA GÜNDEMDEYDİ

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti.

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