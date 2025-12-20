Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 isim için daha yakalama kararı çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gündemi sarsan uyuşturucu operasyonu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında birçok isim tutuklanırken birçok isim için de yakalama kararı bulunuyor.

3 İSİM HAKKINDA DAHA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararla çıkarıldı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ile Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

İfadelerinden sonra Adli Tıp'a götürülen isimler, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMALAR

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testleri pozitif çıkan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı.

İki isim, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderilmişti.

FUTBOLA DA SIÇRADI

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrıldı.

Fenerbahçe basketbol takımıyla birlikte İtalya'nın Milano kentinden olan Sadettin Saran'ın uçağı, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Savcılık karşısında ifade veren Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2 saat sürdü.

İfade işlemi tamamlanan Saran, saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp'a sevk edildi.