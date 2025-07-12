Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ve İlham Aliyev'le görüştü

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile görüştü.

Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelere ilişkin son dakika açıklamaları İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

IRAK BAŞBAKANI İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GÖRÜŞMEDE 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanımız Türkiye ve Irak’ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyuran İletişim Başkanlığı, şu ifadelerde bulundu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TÜRKİYE'NİN GÜNEY KAFKASYA'DA KALICI BARIŞIN TESİSİ İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA DESTEĞİNE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Güney Kafkasya’da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü belirtti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ ELE ALINDI