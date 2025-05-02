Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji ve madencilikte şeytanın bacağını kırdık

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı.

Burada "Enerjide şeytanın bacağını kırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin er seçimde petrol buluyorlar diye dalga geçtiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti." diyerek rakamları tek tek paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden sözleri şöyle:

"ENERJİ VE MADENCİLİKTE DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI, ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK"

Türkiye doğal kaynakları ve rezervlere yakınlığı ile stratejik bir yere sahip. Enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren meseledir. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için önemli atılımlar yaptık. Maden politikalarımızın hedefi bellidir.



Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık. Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız.

"GABAR'DA ÜRETİM 81 BİN VARİLİ GEÇTİ"

Muhalefetin er seçimde petrol buluyorlar diye dalga geçtiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. 540 bin km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Saha genişletme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. 100 bin varil petrol üretimine kısa sürede ulaşacağız.



Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen netice ile bambaşka bir hikaye yazacağız.



Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkması ile enerjide de hedeflerimize ilerleyeceğiz .Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz.

"ORUÇ REİS ÇALIŞMALARINI BU AY TAMAMLAYACAK"

2026'da faz 1 ve faz 2 toplamında 20 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız. Oruç Reis 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor 4 bin 110 m2'lik alanın yüzde 90'ı taranmış durumda.



Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak. Bu çalışmalar olumlu neticelenirse sondaj çalışmasına geçeceğiz. Somali ile üretim paylaşım anlaşmaları 16 bin kilometrekarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapılacak ve sondaj çalışmasına geçilecek.



Keşif olursa stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, yeni iş imkanları sağlanacaktır. Somali için yeni yatırımlar ve iş imkanları ile bu süreç kalkınmalarını daha da artıracaktır. Biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz.



Kimsenin toprağında, egemenliğinde, yer altı yer üstü kaynaklarında gözümüz olmadı. Ne yaptıysa hakka ve adalete uygu yaptık. Muhataplarımızın çıkarlarını da gözettik. Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada dostluk için beraber kazanmak için varız. Pakistan Endonezya ve Malezya olan güçlü ilişkileri enerjide de tahkim ediyoruz.

"BU ZİRVEYİ SON DERECE İSABETLİ BULUYORUM"

Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Zirve münasebeti ile sizleri İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı zirveye hepiniz hoş geldiniz.



Panel ve oturumların ülkelerimiz ve enerji sektörü için hayırlara vesile olsun.



Önemli meselelerin ele alınacağı bu zirveyi son derece isabetli buluyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiye önemli katkılar yapacaktır zirvemiz.

"AVRUPA ÜLKELERİNİN ENERJİ KRİZİNİ HAFİFLETMEK ADINA GİRİŞİMLERDE BULUNDUK"