Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un 102'nci kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama mesajında, "İstanbul'un gurur gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞI ZAFERLE NETİCELENDİ"

Erdoğan mesajında, ayrıca şu sözlere yer verdi:

İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

"İSTİKLAL SAVAŞIMIZIN TÜM KAHRAMANLARINI RAHMETLE ANIYORUM"

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un gurur gününü tekrar kutluyorum, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.