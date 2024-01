Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fetret devri son bulacak

ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi...

Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu.

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımının yapılacağı program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

"İstanbul'un fetret devri son bulacak"

Programda coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fetret devrinden kurtulacağını bir kez daha vurguladı.

"İstanbul bu zulmü, bu riyakarlığı hak etmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

"81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı ilan etmiş olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamak"

"Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar"

Evet, sadece bir semtini sevmenin ömre değer olduğu İstanbul'u 16 milyonu aşkın insanı, yedi tepesi, 39 ilçesi, yüzlerce mahallesi ve semti ile sevmenin değerini veren bir yapı düşünün. İşte biz böyle sevdik, böyle seviyoruz. Binlerce yıldır her medeniyetin, her toplumun, her devletin, her cihangirin hayalini süsleyen bu şehri İstanbul'a hizmet etmenin şerefi dünya malının tamamına değişilmez. Şair Nedim, İstanbul'un tek bir taşını acem mülkünün tümüne feda ederken aslında oldukça mütevazi bir benzetme yapıyordu. İşte bu İstanbul'a hizmet etmek için 30 yıl önce bugünlerde 1994 yılında milletimizin huzurunda karşımızda altyapısı çökmüş, özellikle üstyapısı perişan, insanı hiçe sayılan bir şehir vardı. Çöp, çukur, çamur İstanbul buydu. Haliç'in yanına kokudan yaklaşılamayan hemen şu Haliç Kongre Merkezi'nin arkası biliyorsunuz Haliç. Ve buraya yaklaşılamıyordu. Ben Kasımpaşalıyım Haliç'in kenarında doğdum büyüdüm. Haliç ile beraber yaşadım. Bu Haliç ne yazık ki ne zaman biz temizlemeye başladık işte o zaman bugünkü Haliç oldu. Haliç'ten o zamanlar itibarıyla 9,5 milyon metreküp çamur çıkardık, pislik çıkardık. Bu çamuru bizler 9,5 kilometre uzaklıkta Alibeyköy'de bir taş ocağına naklettik. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar.