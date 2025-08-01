Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşme gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Dolmabahçe'de kabul etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDILAR

Erdoğan, Meloni ve Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

BÖLGESEL GELİŞMELERİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Görüşmede, bölgesel gelişmelerin konuşulması bekleniyor.

Libya ve Doğu Akdeniz'deki iş birliklerinin masaya yatırılması öngörülen görüşmede, ikili ilişkileri, bölgesel gelişmelerin tüm detaylarıyla ele alınması bekleniyor.

GÖRÜŞMEDEN FOTOĞRAFLAR YAYIMLANDI

Suriye'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşının da görüşülecek konular arasında yer alacağı değerlendiriliyor.

Görüşme devam ederken, kritik zirveye ilişkin basına servis edilen fotoğraflar ise şunlar oldu: