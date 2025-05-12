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PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını açıklaması sonrası gözler bugün toplanan Kabine'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin ana gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' hedefinde yol haritası oldu.

Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık." diyerek, bu açıklamayı örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

"İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir." ifadesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'Yİ TARİHİ BAŞARILARLA TANIŞTIRACAĞIZ"

Biz doğru bildiğimiz yerde safa sağlam duruyoruz ve duracağız. Hep birlikte Türkiye'yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacak, Türkiye'yi tarihi başarılarla tanıştıracağız. Turizm, ilk çeyrek rakamlarının ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Buradan tesis sahiplerinden çalışanlarına kadar turizm sektörümüzün tüm mensuplarına, ülkemize kazandırdıkları bu başarı için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı Kuzey Irak'la birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz.

"HER ALANDA YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAKTIR"

Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak, hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır. Biz buna gönülden inanıyoruz. İstihbarat Teşkilatımız ve diğer bilimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için, bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de devlet haklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız. Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen, gerekse yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla, önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşacağız. Şunu tekrar vurgulamak isterim. Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye'yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlığı, bu kaderdaşlığı ve kardeşlik şuurunu yücelttiğimiz takdirde, Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Burada bir zafiyet yaşanırsa o zamanda bize kimse yardım edemez. Bu hakikati hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasındaki kararlılığımızı tekrar vurguluyorum. İlk günden itibaren terörsüz Türkiye çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan İttifak Ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına, emeği olan herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen kabinemize gönderdiği şanlı bayrağımızın nakşedildiği anlamlı gül buketi için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.

"23 YILDIR HAYALLERİ HEDEFLERİ DE TEKER TEKER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN, VİZYON VE İRADE SAHİBİ BİR KADROYUZ"

Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu ve şerefli annelerine buradan bir kez daha sabri cemil niyaz ediyorum. Hayat mücadelesinde her daim en güçlü dayanağımız, en güvenilir sığınağımız olan muhterem annelerimizin haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz. 81 vilayetimizin tamamında güvenliğin, adaletin, özgürlüklerin ve kalkınmanın egemen olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Yolumuzu kesecekler, ayağımıza çelme takacaklar, hedeflerimizle aramıza girecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. Tam aksine 23 yıldır hayalleri hedefleri de teker teker gerçeğe dönüştüren, vizyon ve irade sahibi bir kadroyuz. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğin milletimizi beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz.

"TÜRKİYE, BU KAOTİK İKLİMİ EN İYİ YÖNETEN ÜLKELERDEN BİRİDİR"

Bölgemizde ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu bir dönemde yaptığımız bir kabine toplantımızı da az önce tamamladık. Toplantımızda güvenlikten dış politikaya, turizmden ekonomiye pek çok konuyu istişare ettik. Çevremizdeki krizlerin ülkemiz ekonomisine, ticaretine, savunmasına ve güvenliğine olan etkilerini ele aldık. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günlerini yaşadığımız bir gerçektir. Hemen her gün ya yeni bir çatışmaya savaşa ya da gerilime uyanıyoruz. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye, büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Salgınla mücadelede ülkemize büyük avantaj sağlayan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi belirsizlikler çağında da Türkiye’ye imkanlar kazandırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir.

"23 YILLIK TECRÜBENİN REHBERLİĞİNDE İNŞALLAH MENZİLE VARACAĞIZ"

Son toplantımızdan bu yana yaşanan tüm hadiselere bakmak bile bu gerçekleri görmek için yeterlidir. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin asla endişelendirmesin. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun, gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız. Nasıl kumpastan teröre ve darbe girişimine pek çok musibetin üstesinden geldiysek, nasıl salgını tüm dünyanın gıpta ettiği bir başarıyla yönettiysek, nasıl hükümetimizi bölgemizdeki savaş ve çatışmalardan uzakta tuttuysak, inşallah bu süreçten de hükümet olarak yine alnımızın akıyla hatta daha da güçlenerek çıkmayı başaracağız. 23 yıllık tecrübenin rehberliğinde inşallah menzile varacağız.

"TÜRKİYE OLARAK PAKİSTAN HALKININ YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Öncelikle Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken, çok tehlikeli boyutlara tırmanan tansiyonun düşürülmesi için de yoğun çaba harcadık. Pakistanlı kardeşlerimizi sabırlı sağduyulu ve itidalli tutumları dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyor, bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusundaki dostane uyarımızı tekrarlıyorum. Türkiye olarak inşallah bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizim bu tarz krizlerde duruşumuz bellidir. Biz daima barışın istikrarın ve diyaloğun tarafındayız. Dış politikada kimseyi ayırmadan, barışçıl, uzlaşmacı, iş birliğine dayalı, pozitif bir gündem oluşturma gayretlerimiz sürüyor.



29 Nisan’da Roma’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret verimli geçti. İkili işbirliğimizi güçlendirecek on belge imzaladık. Başbakan Meloni ile görüşmemizde ikili ticaretimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefini belirledik.



3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeydik. Ziyaretimizde Cumhuriyet Yerleşkesi açılışını büyük bir gururla yaptık. Teknofest 2025’e iştirak ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan sarsılmaz desteğimizi tekrar teyit ettik.



Irak başbakanı Sayın Sudani ve heyetini ülkemizde misafir ettik. Türkiye-Irak yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi dördüncü toplantısını yaptığımız bu ziyareti, imzalanan 11 anlaşmayla taçlandırdık.

DÜNYA LİDERLERİYLE TELEFON DİPLOMASİSİNE DEĞİNDİ

Dün de telefon diplomasi bakımından oldukça yoğun geçti önce. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la görüştük, ardından da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın Putin’le Rusya-Ukrayna arasında devam eden ihtilafa son verilmesi dahil birçok önemli konuyu değerlendirdik.



Biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Sayın Trump‘la da bu meseleyi ele almış, akan kan durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump‘ın sıcak çatışmalar, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz. Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022’de çok yaklaşmıştık fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarımız akim kaldı. Rusya-Ukrayna ve Amerika görüşmelerin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimatını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz.

"HAYAT PAHALILIĞI VE FIRSATÇILIKLA MÜCADELEDE EN KÜÇÜK BİR TAVİZ VERMİYORUZ"