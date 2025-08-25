Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "enflasyon" değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle Bitlis Ahlat'a gelerek düzenlenen etkinliklere katılırken, bu kapsamda kabine de bugün Ahlat'ta toplantı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan saat 16.55'te başlayan toplantı, geçtiğimiz dakikalarda sona erdi.

Kabine sonrası gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan ve alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, burada yaptığı açıklamalardan 'enflasyondaki düşüş' değerlendirmesi dikkat çekti.

"Değerli dostlarım, şurası bir gerçek ki son iki buçuk yıldır uyguladığımız makroekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçmektedir." diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"EN SON MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ 176,5 MİLYAR DOLARA ULAŞARAK CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDI"

Değerli dostlarım, şurası bir gerçek ki son iki buçuk yıldır uyguladığımız makroekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçmektedir. İstanbul Merkezli Suç Örgütü'ne yönelik operasyon sonrasında muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları ise milletimizin basireti sayesinde kendi ellerinde patladı. Merkez Bankamızın rezervleri üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız oldular.



Ülkemizi yıpratmak amacıyla yurt dışına düzenledikleri şikayet turlarından ise elleri boş döndüler. Ne karşılarında süklüm püklüm oldukları batılı aktörler bunlara itibar etti ne de ülkelerini kötüledikleri yabancı basın kuruluşları bunları umursadı. Sonuçta kaybeden ülkemiz ve hükümetimiz değil Türkiye'yi yabancılara şikayet eden acizler oldu. İşte en son Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ 14 AYDIR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı. İç ve dış borçlanma maliyetleri düşerken Türk lirasına olan güvende hızla yükseliyor. Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. Enflasyon beklentileri de tüm kesimlerde iyileşiyor.



İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamını hamdolsun yakaladık. Yıllık bazda, ihracatta 270 milyar dolar sınırını zorluyoruz. Turizm rakamlarını son kabine toplantımızda paylaşmıştık. Orada da ilk 6 ayda 25,8 milyar dolarla rekor kırdık.

"MİLLETİMİZE ANADOLU'NUN KAPILARINI AÇAN BÜYÜK ZAFERİN YIL DÖNÜMÜNDE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN MANEVİ HUZURUNDA BULUNMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

954. Seneyi devriyesini layıkıyla idrak etmek, kahraman ecdadımızı hürmetle anmak üzere bugün bir kez daha Ahlat'tayız. Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Sözlerimin hemen başında canları pahasına Anadolu'yu bize ebedi vatan kılan şühedayı kemali edeple yad ediyorum.



Malazgirt Destanı'nın muzaffer komutanı Sultan Alparslan'a ve yiğit askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yine bu vesileyle 6 sene önce Ahlat yolunda elim bir trafik kazasında ebediyete uğurladığımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamızı da rahmetle anıyor, Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Demirle dövenlerin Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına tanıklık ettiğimiz bu müstesna günde şahsımızı, kabinemizi, heyetimizi samimiyetle bağrına basan her bir Ahlatlı kardeşime teşekkür ediyorum.

"GEÇEN SENE CUMHURBAŞKANI KABİNEMİZİN ANKARA DIŞINDAKİ İLK TOPLANTISINI BURADA GERÇEKLEŞTİRMİŞTİK"

Bel ve Buhara ile Kubbetül İslam ünvanına sahip üçüncü belde olan Ahlat'ın hızla hak ettiği yere geldiğini görüyoruz. Okçular Vakfımızın da fevkalade çabaları neticesinde Ahlat ve Malazgirt'e halkımızın bilhassa da gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor. Anadolu'nun Orhun abideleri olarak bilinen kıymetli hazinelerimizin Türk tarihindeki önemine mütenasip şekilde tanınması için gerekeni yapıyoruz.



Geçen sene Cumhurbaşkanı kabinemizin Ankara dışındaki ilk toplantısını burada gerçekleştirmiştik. Bu yılda kabinemizi Ahlat'ta topladık. Toplantımızda ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık. İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5'i gazeteci, en az 20 Filistinli şehit oldu.

"İŞSİZLİK ORANIMIZ YİRMİ ALTI AYDIR YÜZDE 8,6 İLE TEK HANELERDE SEYREDİYOR"

Sanayi üretim endeksinde de tablo gayet olumlu. Haziran ayında sanayi üretimimiz bir önceki aya göre yüzde 0,7 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,3 oranında artış kaydetti. İstihdam verilerinde de hamdolsun bir sorun gözükmüyor. Işsizlik oranımız yirmi altı aydır yüzde 8,6 ile tek hanelerde seyrediyor. Yani bölgemizdeki sıcak çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere ve malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programımızın meyvelerini birçok alanda topluyoruz. Inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır. 2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla ürettiriyoruz. Eylül ayının ilk haftasında üç yıllık vizyonla hazırlanan orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaşacağız. Şunu buradan bir kez daha ilan etmek isterim.



Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak tüm umudunu Türk ekonomisinin tökezlemesine bağlamış siyasi fırsatçılara da evelallah papuc bırakmıyoruz.

"ULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA DA YENİ PROJELER İÇİNDEYİZ"

Vatandaş hizmet beklerken, halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir. Hukuksuzluğa ve haksızlığa karşı mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir.



Aziz milletim, sadece ekonomide değil, ulaştırma yatırımlarında da yeni projeler içindeyiz. 22 Ağustos, Cuma günü, ülkemizle birlikte Güney Kafkasya için stratejik önemi hais bir projenin temeline attık. Zengezur Koridoru'nun kapısını açacak olan Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu Demiryolu hattının yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşadık.

"ZENGEZUR GEÇİŞİ TÜM BÖLGEMİZ İÇİN BİR BARIŞ PROJESİDİR"

Biliyorsunuz, Zengezur Geçişi tüm bölgemiz için bir barış projesidir. Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır. Bu projenin bel kemiği olan 224 kilometre uzunluğundaki Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu Demiryolu'nu çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edeceğiz. Hat sayesinde yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşınacaktır.



Toplam 2,4 milyar avroluk projenin hizmete girmesiyle Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattı daha verimli hale gelecektir. Proje ayrıca Hazar ile Akdeniz havzalarını birleştirerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin üretim kapasitesine, ihracatına, ulaşım altyapısının gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Hem ülkemiz hem bölgemiz için büyük önem arz eden Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu Demiryolu hattının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"ÇİFTÇİMİZE 7 MİLYAR TL ZARAR ÖDEMESİ YAPILDI, 16 MİLYAR TL DAHA ÖDEME YAPACAĞIZ"

İklim değişikliği ile daha çok yüzleşiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz zirai don olayında çiftçilerimizin yanında olmak için ilk andan itibaren sahadaydılar. Çiftçimize 7 milyar TL zarar ödemesi yapıldı. 16 milyar TL daha ödeme yapacağız. Öte yandan sigortası olmayan üreticilerimizin zararlarını da karşılıyoruz. Toplamda 46,5 milyar liralık bir desteği kasım ayı sonuna kadar 470 bin üreticimizin hesaplarına yatıracağız. Bunu sadece bir destek değil, üreticimize güven ve sofralarımıza da bereket demek olduğunu vurgulamak istiyorum.



Bunun sadece bir destek değil, üreticimize güven, toprağa umut, inşallah sofralarımıza da bereket demek olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha çiftçilerimize alın terlerini ve emeklerini korumak için Tarsim sigortası yaptırmaları çağrısında bulunuyorum. Devletimizin bu adımı atmaları halinde %70'e varan oranlarda prim desteği sunduğunu da kendilerine tekrar hatırlatıyorum.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK VE GELİŞMİŞ FİLOSUNA SAHİPTİR"

Ülke ve millet olarak mücadele ettiğimiz bir diğer alan orman yangınlarıdır. Bu yıl çıkan 5473 yangının 4195', dikkatinizi çekiyorum. Bir Haziran'dan bu yana meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gönüllülerimiz, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız seferberlik ruhuyla yangınlara müdahale ettiler. Kendilerine teşekkür ediyor, yangınlarda hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Rabbimden rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum.



Orman yangınlarıyla sadece ülkemiz karşı karşıya değildir. Yaz boyunca komşumuz Yunanistan başta olmak üzere İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi birçok ülkede büyük yangınlarla mücadele ettiler. Buradan dost ülkelere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şunu bir kez daha önemle vurgulamak durumundayım. Türkiye 27 uçak, 105 helikopter 6 bine yakın kara araçıyla tarihinin en büyük ve gelişmiş filosuna sahiptir. Ülkenin başına gelen felaketlerden rant devşirmeye çalışan müzmin muhaliflerin propagandalarına rağmen Türkiye yangınlarla mücadelede dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumundadır.

"EN ÇOK AĞAÇLANDIRMA YAPAN ÜLKELER SIRALAMASINDA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamından daha iyi bir yerdeyiz. Yangınla etkin mücadele yanında, yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncüyüz.



Şu hususa da dikkat çekmekte fayda görüyorum, ormanlarımızın 3/2'si yangınlara hassas alanlardadır. Birleşmiş Milletler, orman yangınlarının 2030 yılına kadar %14, 2050 yılına kadar ise %30 oranında artış göstereceğini ifade ediyor. Bu vahim senaryoya göre tedbirlerimizi almak, buna göre yeni bir kültür geliştirmek mecburiyetindeyiz. Orman yangınlarının %96'ının insan kaynaklı çıktığı dikkate alındığında halen kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğu açıktır. Piknik ateşi, sigara izmariti, anız yakma, sağa sola atılan cam şişeler ve dikkatsiz davranışlar büyük yangınlara sebep oluyor. Vatandaşlarımızdan yağışlı ve serin günlere ulaşana kadar azami dikkat bekliyoruz.

"GÖREVE GELDİĞİMİZ İLK GÜNDEN BERİ YURT DIŞINDA YAŞAYAN KARDEŞLERİMİZE DAİMA SAHİP ÇIKTIM"

Değerli misafirler, Türkiye sınırları içindeki 86 milyon vatandaşının yanı sıra yurt dışındaki 7 milyonu aşkın insanıyla çok büyük bir ailedir. Kahir ekseriyetini 1960'lardan itibaren işçi olarak Avrupa'ya gidenlerin oluşturduğu bu kardeşlerimiz milletimizin dünyadaki temsilcileridir. Karşılaştıkları onca zorla, onca ayrımcılığa, kimi zaman hayatlarına mahal olan ırkçı saldırılara rağmen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sabırla, azimle, fedakarlıkla çalışarak gurbeti ikinci sılaya çevirmeyi başardılar. İkamet ettikleri ülkeler ile ana vatanları Türkiye arasında meşeri, ticari, ekonomik ve kültürel köprüler kurdular.



Türkiye'den binlerce kilometre uzakta olsalar dahi bizimle umutlandılar, bizimle sevindiler, bizimle hüzünlendiler ve kaygılandılar. Türk diasporasının hayranlık uyandıran başarılarına bizzat şahit olmuş bir siyasetçiyim. Hükümet olarak da göreve geldiğimiz ilk günden beri yurt dışında yaşayan kardeşlerimize daima sahip çıktım.

"YURT DIŞINDA HAYAT SÜREN KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK ÇOK CİDDİ HÜRMETSİZLİKLER EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"