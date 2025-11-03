Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Selefinin geleneğini devam ettirdi

Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkan satırbaşları:

"GENİŞ BİR YELPAZEDE GÜNDEMİMİZDEKİ MESELERİ DEĞERLENDİRDİK"

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında, sosyal medya platformlarında ve radyo kanallarında bizleri takip eden vatandaşlarımı da buradan saygıyla selamlıyorum. Kabinemizin ikinci döneminin 51. toplantısını az önce tamamladık.



Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe ilişkin konulara geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri değerlendirdik. Öncelikle aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"BUGÜN İTİBARİYLE İKTİDARDAKİ 23. YILIMIZI ŞANLA ŞEREFLE GERİDE BIRAKIYORUZ"

Bugün, Türk siyasi tarihine Anadolu ihtilali olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bugün itibariyle iktidardaki 23. yılımızı şanla şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı kıvancını yaşıyoruz.



Konuşmamın hemen başında 58. hükümetten bugüne kadar bakanlar kurulu ve kabinelerimizde görev olan tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyor. Her birine, ülkemize, milletimize ve davamıza olan hizmetleri dolayısıyla ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Şu gerçeği bir kere tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Bundan tam 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak, bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu, aynı gururu hücrelerimize kadar taşıyoruz.



İlk günkü gibi Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet sevdalısıyız. İnşallah daha nice yıllar azimle, aşkla, şevkle, tutkuyla milletimize hizmet üretmeye, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun bir gündemle Türkiye yüzyılını inşa etme mücadelemizi sürdürüyoruz.

"AFRİKA OLAN TİCARETİMİZ 2024 YILI SONUNDA 40 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü biçimde savunuyoruz. Değerli arkadaşlar, büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine son toplantımızdan bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettik.



17 Ekim'de İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunun 5.sini gerçekleştirdik. Kıtayla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz 2024 yılı sonunda 40 milyar dolara yaklaştı.

"SADECE AFRİKA DEĞİL KÖRFEZ'DEKİ KARDEŞLERİMİZLE DE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türk müteahhitler, Afrika'da toplam değeri 97 milyar doları bulan 2000'den fazla proje üstlendi. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aştı. İnşallah gelecek sene düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile bunu biraz daha ilerleteceğiz.



Sadece Afrika ile değil, Körfez'deki kardeşlerimizle de münasebetlerimizi güçlendiriyoruz. 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçti.

"KÖRFEZ ZİYARETİNDEN 24 ANLAŞMA İLE DÖNDÜK"

Savunma sanayi, eğitim, yatırımlar ve teknoloji gibi alanlarda iş birliğini içeren toplam 24 anlaşma ile döndük. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'u ziyaretimiz sırasında Kuveyt Emiri ve Umman Sultanına hediye ettik.



Ana muhalafet partisi Genel Başkanı ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için avrupa kapılarında sabahlarken biz işte böyle stratejik hamlelerle Türkiye'yi tüm bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ

Burada bir üzüntümü de samimiyetle paylaşmak istiyorum. Biz yeni Genel Başkana ilk etapta açıkcası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurtdışında Türkiye partisi olacağı sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın Genel Başkan diğer bütün sözleri gibi maalesef bununda arkasında duramadı.



Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurtdışına taşıdı. Hatta yurtdışındaki yoldaşlarından güç devşirmeye çalıştı. İki alkış almak, bir iki tebrik cümlesi duymak, bir kaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem başında bulunduğu yüzyıllık partiyi, hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü.

"81 İLİMİZDE 500 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Değerli basın mensupları, Umman'dan dönüşümüzün hemen ertisi günü İstanbul Başakşehir'de cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık.Ev sahibi Türkiye diyerek başlattığımız konut projesinde 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz.



Bunlardan 100 bini İstanbul'da inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ ile uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız.

"İLK TESLİMATI MART 2027'DE YAPACAĞIZ İNŞALLAH"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız her iki projemizle ilgili detayları paylaştı. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuralları Aralık ayında çekiyoruz.



İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz. Projelerimizin bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BAŞARILARA DİKKAT ÇEKTİ

28 Ekim'de Türk Savunma Sanayi adına iftihar verici bir törel vesilesiyle yine milletimizin huzurundaydık. Avrupa'nın ilk üç, dünyanın ilk beş tesisinden biri olan BMC Ankara Tank ve yeni nesil zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılışını gerçekleştirdik.



Ayrıca uzun ve zorlu testlerden başarıyla geçen Milli Muharebe Tankımız Altay'ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık. Hedefimiz, 6 yıl içinde 250 Altay tankını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir. BMC firmamıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, tesisin yapımında emeği olan her bir kardeşime, bilhassa da proje ortaklarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum.

"EUROFIGHTER ANLAŞMASI İLE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK"

Geçen hafta ülkemizin hava savunma kapasitesini daha da güçlendiren anlaşmaların imzalandığı iki önemli ziyaret düzenlendi. Önce Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Starmer, ardından da Almanya Şansölyesi Sayın Merz'i heyetleriyle birlikte Ankara'da ağırladık. Her iki misafirimizde de başta yatırım, ticaret ve savunma olmak üzere ikili gündemimizdeki tüm konuları ele aldık.



Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine dair mütabakatla bu alanda yeni bir dönemi başlattık. Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Milli Muharip uçağımız Kaan'ı belirlediğimiz takvimde hava kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız.

"TÜRKİYE ENGELLEMELERE RAĞMEN SAVUNMAYA SANAYİİNDE TARİH YAZAMAYA DEVAM EDECEK"

Bir defa biz şundan eminiz, ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa, tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır.



İspanya hükümetinin geçen hafta 45 adet HÜRJET alımını onaylamasını bu iddialı duruşumuzun bir ispatı olarak görüyoruz. Bunun arkasının geleceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.

CUMHURİYETİN 102'İNCİ YILI HAKKINDA MESAJ

Aziz milletim, değerli basın mensupları, geçtiğimiz Çarşamba günü bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet bayramını bir kez daha tebrik ediyorum.



Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediye ile Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli.



Külliyemizdeki resepsiyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarına, Cumhuriyetimizin 102. yaşını coşkuyla kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum.

"DURMADAN DİNLENMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"