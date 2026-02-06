Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin 3. yıl dönümünde kaybedilen vatandaşları unutmayacaklarını belirtti.
- Erdoğan, 3 yıl içinde etkilenen şehirlerin yeniden imar edildiğini vurguladı.
- Kardeşlerimizin hatıralarını yaşatacağımıza ve şehirleri tekrar ayağa kaldıracağımıza söz verdik dedi.
Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti...
Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.
"KARDEŞLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız." dedi.
"ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN İHYA ETTİK"
"Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"MİLLETİMİZE SÖZ VERDİK"
Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.
Sözümüzü tuttuk."