Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti...

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.

"KARDEŞLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız." dedi.

"ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN İHYA ETTİK"

"Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"MİLLETİMİZE SÖZ VERDİK"

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

Sözümüzü tuttuk."