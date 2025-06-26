Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan ve dün ülkeye geri dönüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor..

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı..

Görüşmenin detaylarını ise İletişim Başkanlığı duyurdu.

KATAR İLE DAYANIŞMA MESAJI

Yapılan açıklama göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Katar’ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve ülkemizin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.

İRAN-İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKESİN KALICI OLMASINI TEMENNİ ETTİ

NATO Zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükûnetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi.