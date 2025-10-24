Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü'nün iradesi bizim için çok saygındır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunu tamamladı ve yurda döndü.

Birbirinden önemli anlaşmaların imzalandığı turun dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yurt dışı ziyaretinde olduğu gibi uçakta açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, KKTC'deki seçimlere de değindi.

Kıbrıs halkının iradesinin çok saygın olduğuna dikkat çeken Erdoğan, yakın zamanda yeni yönetimi kabul edeceğini söyledi.

"İLİŞKİMİZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN İRADESİ BİZİM İÇİN ÇOK SAYGINDIR"

Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkü'nün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik.

Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık. Yıllar yılı biz Kuzey Kıbrıs'a giderdik. Cumhurbaşkanlığı binası küçüktü, orada bizi karşılarlardı, orada törenlerimizi yapardık.

'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakışan bir parlamento binasını ve Cumhurbaşkanlığı binasını yapmak gerekir' dedik ve süratle de parlamento binasını ve Cumhurbaşkanlığı makamını orada inşa ettik.

"KAZANANI TELEFONDA TEBRİK ETTİK"

Güney Kıbrıs’ta ise böyle bir şey yok. Seçim yapıldı biz de demokrasiye inanan bir lider olarak telefonla, seçimi kazanan adayı tebrik ettik.

'Şu anda bir Körfez ziyaretim var. Körfez ziyaretinden sonra kapımız sizlere açık, buyurun, sizleri bekliyoruz' dedik.

"HAFTA SONUNA KADAR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kendileri de bu ziyareti gerçekleştireceklerini söylediler. Yabancı değiliz birbirimize, görüşeceğiz. İnşallah bu hafta sonuna kadar bu ziyaret gerçekleşirse kendileriyle etraflıca, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini ele alacağız."