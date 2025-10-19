Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de seçimleri kazanan Tufan Erhüman'ı tebrik etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy verme işlemi saat 08:00’de başladı ve 18:00’de sona erdi. 218 bin 313 seçmen, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, katılım oranını yüzde 62,83 olarak açıkladı.

KAZANAN TUFAN ERHÜMAN OLDU

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 753'ünün açıldığını, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise oyların yüzde 35,77’sini aldığını açıkladı.

Bu sonuçla, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erhüman'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KIBRIS TÜRKLERİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.



Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE İLE İSTİŞARE İÇERİSİNDE YÖNETECEĞİZ"

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman, seçim sonrası ilk açıklamasında "Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Dış politikadaki tüm meseleler Türkiye ile görüşülerek yürütülecek" ifadelerini kullandı.