İBB soruştuması: Gözaltına alınan Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, voleybolcu Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğuna itiraf etmişti.

EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çayırgan hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Çayırgan'ın savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.

2023 yılında İmamoğlu'nu Ankara'ya geldiğinde otelde ziyaret ettiğini belirten Çayırgan, "2023 yılının sonuna doğru Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim. Bana sormuş olduğunuz Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımam" dedi.

"İMAMOĞLU İLE TAKSİM'DE KARŞILAŞTIK"

Çayırgan'ın savcılık ifadesinin tamamı şu şekilde:

Bana sormuş olduğunuz Ekrem İmamoğlu isimli şahısla 2020 ya da 2021 yılında (pandemi döneminde) Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'Merhaba Başkanım, nasılsınız?' şeklinde hitap ettim.



Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray'da oynadığımı söyledim. Kalabalık içerisinde sohbet ettik. Kendilerini makamında ziyaret etmek istediğimi ifade ettim.

"BENİ AİLEMLE BİRLİKTE OTELE GÖNDERDİ"

Yanındaki kişilerden biri telefon numarası verdi ve 'Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi. 2022-2023 yıllarında ziyaret etmek için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya'da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim. 2023 yılında Bahçelievler'de evim yıkıldı.



O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve aynı zamanda arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Kendisi, ailemi ve beni, binada yaşayan komşularla birlikte otele gönderdi. Bir süre sonra ailemi İBB tesislerine yerleştirdiler.

"ŞAHSİ TELEFONUNU BULARAK ARADIM"

Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a geri döndüm. Ben de ailemle birlikte 3,5 ay burada kaldım. Burada kaldığım süre içerisinde sürekli ev aradım.



Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun şahsi telefon numarasını bularak kendisini aradım. Kendisi ilk başta telefonu açmadı, daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim.

"BANA KARİYERİM BİTİNCE NE YAPACAĞIMI SORDU"

Bu süre zarfında kendisini ziyaret ettim. Sporla ilgili konuştuk. Kendisi bana 'İBB'de oynamak ister misin?' diye sordu. Ben de alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim. Kendisi bana kariyerim sona erdikten sonra ne yapacağımı sordu.



Ben de herhangi bir planlama yapmadığımı söyledim. Bunun üzerine voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim.

"EKREM İMAMOĞLU'NA ULAŞAMAYINCA MURAT AKIN'I ARADIM"

Mustafa Akın isimli şahısla, ifademin başında belirttiğim üzere, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulaşamadığımda Mustafa Akın ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım.



İfademde, Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradığımı belirttim. Bunun dışında Mustafa Akın ile başka bir irtibatım olmamıştır. Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zaman kendisini aradım.

MASAK RAPORLARI DA SORULDU

Bana sormuş olduğunuz MASAK incelemeleri neticesindeki tespitleriniz, kendi birikimlerimi dövize çevirip bankaya yatırmamdan kaynaklıdır. 2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021'den sonra biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bankada farklı şekillerde bu paraları değerlendirdim. MASAK raporlarında bu görülecektir.



16/06/2023 tarihinde hesabıma elden yatırdığım 50.000 Euro da bu birikimlerden kaynaklıdır. 15/06/2023 tarihinde Kameroğlu İnşaat'a ev almak için 20.000 TL, 16/06/2023 tarihinde 32.000 Dolar ve 62.570 TL gönderdim. 62.570 TL'nin açıklamasına 'kazanıyoruz' şeklinde yazmam tamamen voleybol milli takım süreci ile ilgilidir; sevinç ifadesiydi, başka herhangi bir maksadım yoktu.

"BENİM KENDİ PARAMDIR"