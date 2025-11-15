Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 42’nci yıl dönümünü kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 42'nci yaşını kutluyor...

KKTC'nin 15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyuruldu.

42 yıl önce kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu.

42'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC'ye bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİME SELAM VE MUHABBETLERİMİ GÖNDERİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.



Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

"KIBRIS TÜRKÜ HALKIYLA DAYANIŞMAMIZI HER ALANDA GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"