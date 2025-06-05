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Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı...

Müslüman alemi, bir kez daha birlik ve dayanışma ruhuyla Kurban Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.

"ADIMIZ KARDEŞLİK, SOYADIMIZ TÜRKİYE'DİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm kesimlerinin bayramlarda birlik ve beraberlik içerisinde olmasını temenni ettiğini belirttiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim.



Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye'nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen billboardlarda dediğimiz gibi adımız kardeşlik soyadımız Türkiye'dir.

"YARIM ASIRLIK TERÖR MUSİBETİNDEN ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ"

Örgütün kendinin fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep birlikte kurtaracağız. 'Terörsüz Türkiye' menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız.

"201 BİN KONUTUMUZUN ANAHTARINI AFETZEDELERİMİZE TESLİM ETTİK"

Küresel piyasalardaki dalgalanmalarının ülkemizi etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarının kararlılıkla uyguluyoruz. Makro ekonomi istikrar ve reform programını olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz.



201 bin konutumuzun anahtarını hak sahibi afetzedelerimize teslim ettik. 252 bin ilave yapı ile inşallah yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını depremzede kardeşlerimize takdim edeceğiz.

"İSTANBUL'DA YAPILAN TOPLANTI, TARİHİ BİR ADIM OLMUŞTUR"

Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması, gerekse Rusya Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan toplantı, dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur.

"SURİYE'NİN KALICI HUZURA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ"