Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlileri hedef alan idam yasası kararını kınadı

İsrail Parlamentosu Knesset, Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanmasının önünü açan tartışmalı yasa tasarısını kabul etti. Genel Kurul’da yapılan oylamada tasarı 48’e karşı 62 oyla geçti.

Oylamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da tasarı lehine oy kullandığı görüldü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, söz konusu düzenlemeye tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesinin kınandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

İşgalci güç İsrail’in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkâr, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür.

YASANIN DETAYLARI

Kabul edilen düzenlemeye göre; İdam cezaları, İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yöntemiyle infaz edilecek.

İnfazı gerçekleştiren görevlilere kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık sağlanacak.

İdam mahkumları özel gözaltı merkezlerinde tutulacak; yüz yüze avukat görüşmesi yapılmayacak, yalnızca görüntülü iletişim mümkün olacak.

Savcılığın talebi olmaksızın da idam cezası verilebilecek.

Kararlar için oy birliği şartı aranmayacak, basit çoğunluk yeterli olacak.

Batı Şeria’da faaliyet gösteren askeri mahkemeler de idam kararı verebilecek.

İdam cezalarına karşı af ve temyiz yolu kapalı olacak.

Yasada ayrıca, “İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli ya da ülkede yaşayan bir kişiyi öldürmek” idam cezası gerekçesi olarak tanımlandı.