6 ile sarı kodlu sağanak ve rüzgar uyarısı

Yurdu etkisini alan yağışlar, devam ediyor..

Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, uyarılar da peş peşe geliyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre "sarı" kodla işaretlenen iller açıklandı.

6 İLE SARI KODLU

Paylaşımda, yarın, batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Manisa'nın batı, Denizli'nin güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Sarı kodla uyarılan 6 il şu şekilde sıralandı;

Antalya, Denizli, Manisa, Aydın, İzmir, Muğla.

SEL VE SU BASKINI UYARILARI

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.