Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda

Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı düzenleniyor.

Konferansa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ÖMRÜNÜ KÜTÜPHANECİLİĞE ADAYAN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Aziz milletim, sanat camiamızın kıymetli temsilcileri, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kütüphane 5.0 konferansı münasebeti ile sizleri millet kütüphanemizde ağırlamaktan bahtiyarım.

Çalışmaları ile ülkemize ve insanlığa katkı yapan her bir ismi rahmetle yad ediyorum. Ömrünü kütüphaneciliğe adayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

"KÜTÜPHANECİLİK ANLAMINDA 1300 YILLIK KÖKLÜ BİR GELENEĞİMİZ VAR"

Kütüphanecilik anlamında 1300 yıllık köklü bir geleneğimiz var. Bu alanda ciddi bir birikim sahibiyiz. İmar ettiğimiz devletlerde, şehirlerde kitap ve alim hep merkezde yer almıştır.

Gerek cami gerekse vakıf ve medrese kütüphanelerimiz hem dini ilimlerde hem pozitif bilimlerde güvenilir bilginin temel kaynakları oldu. Buralardan öğrendikleri bilgi ve metotlarla kütüphanelerin kurulmasına öncülük ettiler. Tarihimize göz attığınızda karşınıza çıkan ilk hakikatlerden biri şudur, ilme ne zaman hak ettiği kıymeti vermişsek dünya tarihine geçen en büyük başarıları elde etmişiz. Huzur ve güvenliğimizi, refah seviyemizi işte o zaman istediğimiz seviyeye getirebilmişizdir. İlimle irfanla aramız açılınca da güç kaybetmiş, takip edilen değil takip eden konuma gelmişiz.

"KÜTÜPHANELERİMİZ TEK PARTİ ZİHNİYETİNİN TEPEDEN İNMECİ UYGULAMALARI İLE BİRER TUĞLA YIĞININA DÖNÜŞTÜ"

Değerli kitapseverler cami ve medrese kütüphanelerin yanı sıra müstakil kütüphaneler 17. yy ikinci yarısından itibaren yükselmeye başladı. Bu kütüphaneler uzun yıllar ilim hayatımıza damga vurdu. Hepsi bilgi hazinesi olan bu yapılar halkın tamamının kullanımına açık haldeydi. Araştırma yapmak isteyen herkes bu kütüphanelerden faydalanabiliyordu. Bu zengin müktesebatı özellikle cumhuriyeti maziden kopuş olarak gören tek parti yıllarında yeterince değerlendiremedik. Kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamaları ile birer tuğla yığınına dönüştü.

Geçmiş ile aralarına kalın duvarlar örüldü. Gençlerin kendi kökleri ile bağı zayıflatıldı ve medeniyetine yabancılaştırıldı. Koca bir nesil ne şarklı ne garplı olabildi iki arada bir derede oradan oraya savruldu. Hayatın birçok alanında bunları gördük ve milletçe tecrübe ettik. Yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen yeniden ayağa kalkmayı başardık.

"ÇITAYI HER GEÇEN GÜN DAHA DA YUKARI TAŞIYORUZ"

Çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz. Kütüphanecilik mirasımızı yaşatmaya geliştirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı olarak bu sürece liderlik ediyoruz. Millet Kütüphane'mizi Ankara'mıza ve ülkemize kazandırdık 5 yıl önce. 140 milyon 700 bin kaynak ile burayı dünyanın en büyük 3. kütüphanesi haline getirdik. 300 milyonun üzerinde elektronik kaynağı araştırmacıların kullanımına sunduk.

"GEÇTİĞİMİZ SENE 2 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ AĞIRLAYARAK DÜNYADA 3'ÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİK"

Millet kütüphanemizi tüm vatandaşlarımızın hizmetine verdik. Geçtiğimiz sene 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayarak dünyada 3. sıraya yerleştik. Laf ola beri gele yok. İcraat icraat icraat. Bu yıl Ekim ayı itibari ile toplam 8 buçuk milyon ziyaretçiyi misafir etmenin kıvancını yaşadık. Bilhassa liseli ve üniversiteli gençlerin ilgi gösterdiğini görüyor ve bundan da memnuniyet duyuyorum. Her sabah evlatlarımız Millet Kütüphanesine gelebilmek için adeta birbiri ile yarışıyor.

Biz de gençlerimize günde iki öğün çorba ikram ediyor. 15 çeşit içecek ve keklerimizi genç evlatlarımıza sunuyoruz. 5 milyon 907 adet ikramda bulunduk. Son 5 yılda millet kütüphanemizde 46 büyük sergiye de ev sahipliği yaptık. 2024 sonunda Kültür Bakanlığı'na baüğlı halk kütüphanelerindeki üye sayısını 6.7 milyona kitap sayısını da 25 milyona çıkararak tüm zamanların rekorunu kırdık.

