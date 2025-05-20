Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan’ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

ALTUN DUYURDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Macaristan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

İKİLİ TEMASLARDA BULUNACAK

Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

Altun, ayrıca 'Doğunun ve Batının Buluşma Noktası' temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların gözden geçirileceğini, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulünün öngörüldüğünü ifade etti.