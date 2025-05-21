Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da: Budapeşte'de hatıra fotoğrafı

AA

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi, Macaristan'da yapıldı.

Zirveye katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Budapeşte'ye gitti.

Burada Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de zirvede kısa bir konuşma yaptı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

Zirvede başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere liderler, önemli mesajlar verdi.

Akabinde de liderler, ikili görüşmelerde gerçekleştirdi.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

HATIRA FOTOĞRAFI DA GELDİ

Zirveye katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev , Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Budapeşte manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.