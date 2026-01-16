Meteoroloji'den Ankara için buzlanma ve don uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarının sert geçtiği Ankara için hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, "buzlanma ve don" beklediğini belirtti.

ANKARA İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere dayanarak kent genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayları beklendiğini duyurdu.

BUGÜN SAAT 18.00 KRİTİK

Yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 18.00’de başlayacak soğuk hava etkisinin, 22 Ocak 2026 Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süre zarfında özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR"

Valilik, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Valilik, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.