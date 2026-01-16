Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

- Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
- Depremin derinliği 7,01 kilometre olarak belirlendi.
- Türkiye, deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor.
Bu kez depremin adresi Kahramanmaraş oldu.
4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
YERİN 7,01 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD SON DEPREMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ