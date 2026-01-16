Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 13:29
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
  • Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Depremin derinliği 7,01 kilometre olarak belirlendi.
  • Türkiye, deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor.

Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor. 

Bu kez depremin adresi Kahramanmaraş oldu. 

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YERİN 7,01 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem Haberleri