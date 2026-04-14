Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın yeni başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Liderler görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürde aldığını ifade etti.

SEÇİM BAŞARISINI TEBRİK ETTİ

Erdoğan, görüşmede ayrıca ki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

Türkiye ve Macaristan arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirten Erdoğan, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

Erdoğan, görüşmede, Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.