Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas’la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı.
Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da ağırladı.
İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi, Beştepe'de başladı.
AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELECEKLER
Liderler, daha sonrasında Mahmud Abbas onuruna düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.
NE OLMUŞTU
Katar'ın başkenti Doha'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi gerçekleştirilmişti.
Ana gündem maddesi Gazze olmak üzere toplanan zirve sonrası, ortak bildiri yayınlanmıştı.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi sonrası yayınlanan 25 maddelik ortak bildiride, İsrail'in bölgedeki yayılmacılık girişimi politikası ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırı kınanmıştı.