Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet nişanı taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

İki lider bire bir görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Burada iki ülke arasında toplam 7 anlaşma imzalanırken daha sonra Nişan Tevcih Töreni düzenlendi.

CUMHURİYET NİŞANI TEVCİH ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı'na Cumhuriyet Nişanı tevcih etti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Malezya ile dostluk bağlarımız geçmişimize dayanıyor" dedi.

"ARAMIZDAKİ DOSTLUK GEÇMİZİMİZE DAYANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

Sayın Başbakan, Değerli Kardeşim, Kıymetli Konuklar, Sizleri en kalbi duygularla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Başbakan, Sayın Enver İbrahim ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları, evvela kadim geçmişimize, sonra da ortak kültür ve değerlerimize dayanıyor.



Bu köklü zeminden güç alarak ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İşbirliğimizi somut adım ve projelerle taşlandırıyoruz. Nitekim bugün münasebetlerimizde yeni bir eşiği daha geride bıraktık.

"ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını tertipledik. İnşallah önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi bu kurumsal çerçeveyle derinleştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz.



Sayın Enver İbrahim'in çabalarını biraz da zikretmek gerekli. Aziz kardeşimin Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyoruz. Ayrıca kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek işbirliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz

"KIVANÇLA TAŞIYACAĞINDAN EMİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli misafirler, Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet nişanını zat-ı alilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Cumhuriyet nişanımızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminiz. Bu vesileyle dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.