Özgür Özel: Belediye başkanlarımızdaki memnuniyet oranı yüzde 60

Belediyeler tartışması...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, burada yaptığı konuşmada CHP'li belediyelere yönelik bir anket çalışması yaptıklarını duyurdu.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDE MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 59"

Anket çalışmasının iyi bir oran yakaladıklarını söyleyen Özel, "2025 yılına büyük umutlarla girmiştik açıkçası. Umudumuzu yükseltecek çok şey de vardı. Yıl sonunda anket çalışması yapmıştık; Kasım–Aralık aylarında, anketle ölçülebilecek boyuttaki bütün belediyelere baktırdık.

Toplamda belediye başkanlığından memnuniyet oranımızı yüzde 59 bulduk. AK Parti de kendi belediyeleri için yüzde 61 bulmuştu zaten." dedi.

"NE OLDUYSA ONDAN SONRA OLDU"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların başlangıcı ile ilgili konuşan Özel, "Zaten ne olduysa galiba ondan sonra oldu. Bir karar verdiler ve dediler ki: “Bunlar iktidara yürüyor.”

Hem de bizim yürüdüğümüz gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden iktidara bir yürüyüş var. Belediye başkanlığının başarısıyla var." ifadelerini kullandı.

"KAYBETMEYİ HAYAL EDEMEDİKLERİ İLLERİ ALDIK"

Yerel seçimlerde iyi bir performans gösterdiklerini belirten Özel, şunları kaydetti: