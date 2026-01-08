İbrahim Yumaklı’dan Ankara’daki su kesintilerine tepki: Algıyı değil, suyu yönetin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da yaşanan su sorunu ile ilgili taraflardan yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Bakan Yumaklı, “Algıyı değil, suyu yönetin. Son günlerde Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Şunun altını açık ve net şekilde çiziyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğu belediyelere aittir” ifadelerini kullandı.

"BECERİKSİZLİK BAŞKA KURUMLARA HAVALE EDİLEMEZ"

Sorumluluğunu yerine getiremeyenlerin, yaşanan sorunları başka kurumlara yüklemeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirten Yumaklı, bunun devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını söyledi. Yıllardır yenilenmeyen altyapılar, ihmal edilen yatırımlar ve yüksek su kayıp-kaçak oranlarına dikkat çeken Yumaklı, algı oluşturmaya yönelik çabaların sorunu çözmeyeceğini dile getirdi.

"SU YÖNETİMİ BAHANE DEĞİL, PLANLAMA İŞİDİR"

Su yönetiminin bahane üretmekle değil, planlama ve zamanında yatırımla mümkün olacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, “Su yönetimi; planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir” dedi.

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) görev alanı çerçevesinde üzerine düşeni yaptığını ve süreci şeffaf biçimde ortaya koyduğunu belirten Yumaklı, Bakanlık olarak Türkiye’nin su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

DSİ'DEN DE İDDİALA YANIT GELMİŞTİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın içme suyu ihtiyacının uzun vadeli çözümü için alternatif su kaynaklarının belirlendiği ve ASKİ Genel Müdürlüğüne sunulduğunu bildirerek, "DSİ, basında çıkan haberlerin aksine ASKİ'nin talebi üzerine gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamını bu kuruma iletmiştir." ifadesini kullandı.

DSİ'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları olduğu belirtildi.

İçme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilmesinin, bu kanuna göre ASKİ'nin asli görevi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ancak kanuni sorumlulukları olmasına rağmen belediyeler, bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasını talep etmektedir. Belediyelerin talebi üzerine DSİ, yatırım programında yer alması, ödeneğinin bulunması ve ilgili belediyelerin protokol imzalaması kaydıyla, kaynaktan depoya kadar olan içme suyu tesislerini yapabilmektedir. Bu durum, belediyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Ayrıca depo ve içme suyu şebekelerini yapmak, kayıp-kaçağı azaltmak, yalnızca belediyelerin sorumluluğundadır." değerlendirmesinde bulunuldu.