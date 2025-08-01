Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni'yi İstanbul'da ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Çalışmalarına İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir zirveye de katıldı.

Dolmabahçe'de önemli bir zirve yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI, MELONİ'Yİ DOLMABAHÇE'DE AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Dolmabahçe Çalışama Ofisi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi Meloni'yi resmi törenle karşıladı.

Görüşmenin başladığı dakikalarda da ise çektirilen kareler, basına servis edildi.

MASADAKİ KONULAR

Zirve kapsamında ülkeler arası iş birliği ele alındı.

Ayrıca ekonomi, enerji ve petrol sektöründe ortaklıkların güçlendirilmesi, düzensiz göç ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri gibi stratejik konular yine konuşulanlar arasındaydı.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Türkiye-İtalya-Libya zirvesi, bölge halklarının çıkarlarına hizmet eden ve uluslararası işbirliğini desteklemeye katkıda bulunan ortak yaklaşımları ilerletmek amacıyla düzenleniyor.