Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen gaddarın kıyımına sessiz kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"PEYGAMBER EFENDİMİZ AİLE YAŞANTISINDA HEPİMİZ İÇİN ÖRNEKTİR"

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.



Müslümanlar olarak arzı bir kandil gibi aydınlatan müstesna doğumun yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Leyle-i Mevlid'in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.



Burada şunun da altını çizerek ifade etmek arzusundayım. Peygamberimiz her anıyla emsal teşkil etmiştir. Dünya hayatında insanın kendisini tanıma bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek hiç şüphesiz Resulallah efendimizdir. Peygamber aile yaşantısında da hepimiz için iyi örnektir. Ve biz bu yılı Aile Yılı ilan ettik.

"NETANYAHU DENİLEN GADDARA SESSİZ KALAMAYIZ"

Peygamberimiz aynı zamanda maşukumuz sultanımız en sevgilimizdir. Peygamber aşkı aziz milletimizin yüreğinde kök salmış yüce bir çınardır. Buçınarın kolları Asya'dan Afrika'ya tüm cihanı sarmıştır. Bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz.



Onun için biz şuanda Filistin'deyiz. Onun için biz şuan Gazze'deyiz. Onun için biz şuan Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen kafirin kıyamına asla seyirci kalamayız.

"KALBİMİZİN DİĞER YARISI GAZZE'DEDİR"

Şuan kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze, Filistin, Yemen, Sudan'dadır. Bu gece mazlumları unutmayacağız. Bu gece ellerimizi semaya onlar için de açacağız. Bölgemizde ve dünyamızda barışın hakim olması için alemlerin rabbine niyazda bulunacağız.



Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna tüm kalbimizle iman ediyoruz. Bugün yaşadığımız sıkıntılarında bir eceli olduğunu çok iyi biliyoruz. Ümitsiz değiliz ve olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara haksızlıklara zulümlere rağmen eyise asla kapılmayacağız.

"BAŞKA YERLERDE İLHAM ARAMAYA GEREK YOK"

Mazlumların yüzünü güldürecek insanlığına yepyeni bir umut penceresi açacak tüm yol ve prensipler efendimizin davetinde mevcuttur. Başka yerde ilham aramaya gerek yok.



Diyanet İşleri Başkanlığımızın engellere karalama kampanyalarına aldırmadan fedakarca çalışan tüm mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum.

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATINI ÖĞRENMEYE DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR"

Peygamberimiz kız çocuklarının o diri diri gömüldüğü karanlık bir dönemde zamanı aşan tavsiyeleri ile insanlık adına yeni bir çağı başlatmıştır. Kadın ve çocuğa şiddetin endişe verici yere ulaştığı günümüzde peygamber efendimizin hayatını öğrenmeye daha fazla ihtiyaç odluğuna inanıyorum.



Hafta boyunca yapılacak faaliyetlerin aile konusundaki farkındalığı daha da artırmasını ümit ediyorum. Elini taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlarımızdan Allah razı olsun.

"KURTULUŞ KAPILARININ AÇILIĞI YEPYENİ BİR DÖNEM"