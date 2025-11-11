Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü programına katılacak

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Etimesgut'ta fidan dikecek ve orman yangınları konusunda bilgi verecek.
- Programın ardından "Şehircilik Zirvesi'ne" katılarak deprem bölgelerinin yeniden inşası ve konut projeleri hakkında konuşması bekleniyor.
- Zirvede, şehir ve mekan temasına uygun mesajlar verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesai programı sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yine bir etkinlikte vatandaşlara seslenecek.
Cumhurbaşkanı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara'da düzenlenecek programa katılacak.
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN BİLGİ VERECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada fidan dikmesi ve yaz aylarında meydana gelen orman yangınları sonrasında, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
ŞEHİRCİLİK ZİRVESİNE DE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'taki programın ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek 'Şehircilik Zirvesi'ne katılacak. Zirvenin teması 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan' olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada; asrın felaketi sonrası deprem bölgesinin inşası ve imarı konusunda açıklama yapması, yüzyılın konut projesinde dün başlayan başvurular ve şehir planlaması konularında mesajlar vermesi bekleniyor.