Hatay'da TOKİ'ye yerleşen CHP'li depremzedenin Özgür Özel'e kapı şikayeti

6 Şubat Kahramanmaraş deprem felaketinin 3'üncü yılı geride kaldı.

Türkiye bir yandan kayıplarını anıyor bir yanda da 455 bin afet konutunun hak sahiplerine teslim edildiği büyük seferberliğin başarılı sonuçlarıyla gururlanıyor.

Bu tüm imkanların seferber edildiği 3 yıllık çalışma süreci ise muhalefetin karalamalarıyla gölgelenmeye çalışılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL DEPREM BÖLGESİNDE İNKAR TURUNDA

Bu kapsamda felaketin yıl dönümü dolayısıyla depremden etkilenen şehirleri dolaşan CHP Genel başkanı Özgür Özel, her uğradığı ilde iktidarın hizmetlerini yapılmamış gibi göstermeye devam ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde depremzedelerle bir araya gelen Özel, bu alışkanlığını burada da sürdürdü.

"SÖZLEŞMEDE YAZILANI ANLAYAMIYORUZ"

Buna ek olarak TOKİ konutlarına yerleştirilen bir CHP'li de Özel'e şikayetlerde bulundu.

Okuduğu resmi evrakları anlamadığını söyleyen depremzede, Özel'e "Mecburen imza attırıyorlar. Neyin karşılığı imza attım AFAD'a gittim. 'İmza attım' dedim oradaki görevliye. 'Neye imza attığımı bilmiyorum. Belki canımı alacaksınız' dedim. Dedi ki 'Oku.' 'Ben bunları okursam yarım günde bitirmem. İnce ince harflerle yazmışlar.' Gittik baktık TOKİ'ye. Allah Allah... TOKİ dedikleri...

"BANYO KAPISI ŞİKAYETİ"

Mutfak su sızdırıyor. Yatak odasının kapısı yok. Aralara macun doldurmamışlar. Banyonun kapısı sıvasız, berbat işçilik sıfır. Binlerce insan mağdur. Bu konuda sizden istirhamımız binlerce insan mağdur. Bizimle olun, yardımcı olun. Neye imza attığımızı bilelim." dedi.