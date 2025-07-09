Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan kurtulmuş ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yoğun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında da gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrası ise Meclis'te önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

NUMAN KURTULMUŞ, İBRAHİM KALIN İLE DE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, bugün MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşecek.

Erdoğan-Kurtulmuş görüşmesi, bu görüşmenin öncesinde gerçekleşti.

İBRAHİM KALIN BAĞDAT'TAN DÖNDÜ

PKK'nın silah bırakması öncesi MİT sahayı anbean takip ederken İbrahim Kalın, dün Bağdat'a gitti. Kalın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile görüştü.

Bağdat'ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile bir araya gelen MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile de görüştü. MİT Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Reşid ile görüşmesine Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti.

MİT Başkanı Kalın, Bağdat temasları kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Bişar, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya geldi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" KONUŞULDU

Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmelerde, masadaki en önemli gündem maddesi ‘Terörsüz Türkiye' süreci oldu.

Irak yönetimi ile karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar ele alındı. Irak yönetimi her seviyede Türkiye'ye tam desteğini vurguladı.