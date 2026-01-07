Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.
- Görüşme sonrası iki lider, ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.
- Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beştepe'de kritik görüşme...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.
İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulunuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:
AYRINTILAR GELİYOR...