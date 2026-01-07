Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Beştepe'de görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.
  • Görüşme sonrası iki lider, ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.
  • Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Beştepe'de kritik görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. 

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına çıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulunuyor. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

AYRINTILAR GELİYOR...

Gündem Haberleri