Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı bir araya geldi: Türkiye jeopolitik bir güç merkezi

Beştepe'de kritik zirve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

10 ANLAŞMA İMZALANDI

İki liderin ortak basın toplantısının öncesinde iki ülke arasında imzalanan 10 anlaşma için imza tören yapıldı.

9'uncu ve 10'uncu anlaşmalar Mirziyoyev ve Erdoğan tarafından imzalanırken iki lider daha sonra ortak basın toplantısı için kürsüye çıktı.

"TÜRKİYE, YENİ JEOPOLİTİK GÜÇ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELİYOR"

Mirziyoyev burada yaptığı açıklamada, "Büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum: Modern Türkiye tüm alanlarda sadece Müslüman dünyasında değil, küresel ölçekte de giderek daha fazla etki kazanıyor, değerli başarılar elde ediyor.

Türkiye Yüzyılı Stratejik Programı düzenli bir şekilde uygulanıyor. Resmî Ankara’nın sesi uluslararası arenada daha gür bir şekilde yankılanıyor. Ülkeniz, kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri hâline geliyor." dedi.

CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'YE HOŞ GELDİNİZ DİYORUM"

Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli hanımefendiler, değerli basın mensupları, çok değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin dördüncü toplantısını biraz önce tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve değerli heyetini bu vesileyle ikinci vatanlarınızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.



Bir kez de sizlerin huzurunda aziz kardeşim Mirziyoyev'e, muhterem refikalarına ve kıymetli heyet üyelerine Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu sene aynı zamanda 1996 yılında imzaladığımız Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 30. Yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kardeş ülkemiz Özbekistan, Sayın Mirziyoyev'in dirayetli liderliği ve güçlü liderliğin yanında devlet geleneğiyle Orta Asya'nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncü konumda.

"TİCARET HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Özbekistan'ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ediyor, bundan mutluluk duyuyor ve samimiyetle destekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirmekte kalmayıp Sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Biraz önce kağıt izi yapılan anlaşmalarla önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirledik. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor.



Geçtiğimiz günlerde dışişleri bakanlarımızın eş başkanlıklarında ortak stratejik planlama grubu toplandı. Dışişleri, içişleri, savunma bakanlarıyla istihbarat teşkilatları başkanlarından oluşan 464 mekanizmasının birinci toplantısına da Ankara'da ev sahipliği yaptık. Ticaret, savunma sanayi, eğitim, kültür gibi alanlarda geçtiğimiz yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat arttırdık.



Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün Özbekistan ekonomisinde Şevket kardeşimin liderliğinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk şirketleri 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla Hâlihazırda Özbekistan'da ilk üç yatırımcı arasında yer alıyoruz. İnşallah daha iyi seviyeleri göreceğiz.

"ÖZBEKİSTAN, FİLİSTİN KONUSUNDA İLKELİ BİR TUTUM SERGİLEMİŞTİR"

Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın, gerek atayurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız. Aziz kardeşim, değerli basın mensupları, Özbekistan'la aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın işbirliği içindeyiz. Geçen yıl Kasım ayında Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansında 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesinde Şevket kardeşimin önemli katkıları oldu.



Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyük Özbek şairi merhum Abdülhamid Süleyman Çolkan'ın "Ey bizi uyandıran üstadımız" diyerek selamladığı İsmail Gasparal'ın işaret ettiği dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminim. Şevket kardeşimin huzurunda şunu da açık yürekle ifade etmek isterim.



Özbekistan, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Kardeşim Mirzoyev'in Özbekistan'daki Filistinliler için sosyal hizmet sağlanmasına mahsus bir fon kurma kararını da takdirle karşılıyorum.

"HATAY ARSUZ'DA 308 DEPREM KONUTUNUN YAPIMINI ÜSTLENDİLER"

Kıymetli basın mensupları, Özbek kardeşlerimizin kolu Türkiye olunca sırtça kullandığı bir ifade var. Dilimiz bir, kimimiz bir. Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz ve dilimiz değil, aynı zamanda acımız da bir, üzümüz de bir, derdimizdir. Bunu en son üç sene önce bizzat tecrübe ettik.



Özbekistan, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biri. Bilin, Özbek kardeşlerimizin depremin haberini alır almaz milletimiz için nasıl seferber olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2023 yılındaki olağanüstü zirvesinde Özbekistan'ın teklifiyle 6 Şubat afet kurbanlarını anma ve dayanışma günü olarak ilan edilmiştir.



Ancak Özbekistan bununla da yetinmedi. Toki tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 konuttan müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi. Bu projede bir Özbek mahallesinin yer alması bizi ziyadesiyle mutlu etmiş. Bu yerleşim ebedi kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur.

"YENİ KONUTLARIMIZ AİLELERİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Birazdan bu konutların teslim törenini Sayın Müze ile birlikte video konferans bağlantısıyla yapacağız. Deprem zedelerimizin mutluluğunu bizzat paylaşmak üzere şu an burada bulunan ailelerimize yeni yuvalarının anahtarlarını Şevket kardeşimle birlikte teslim edeceğiz. Yeni konutlarımızın ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii sadece bununla yetinmiyoruz.



Toprağa bağlanmadan önce Özbekistan okulunun taş koyuş merasimini yine çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Özbekistan'ın yurt dışında ilk kez inşa edeceği bu okul için İstanbul'u tercih etmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir. Taş koyuş törenimizin de hayırlara vesile olmasını diliyor.



Burada eğitim görecek öğrencilerimize şimdiden başarılar temenni ediyorum. Ülkemizin en zor günlerinde sergiledikleri dayanışma için tüm Özbek kardeşlerimize, en başta Sayın Mirziyoyev'e tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sözü aziz kardeşime bırakıyorum.

"KARDEŞ TÜRK HALKINDAN BİZİ HİÇBİR MESAFE AYIRAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, sözü aldı.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücüne dikkat çeken Mirziyoyev, açıklamalarında şunları kaydetti: