İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 61 ile sarı kodlu uyarı

Yurtta son birkaç günde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken yarın itibariyle yağışlı havaların geri dönmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminler doğrultusunda 30 Ocak 2026 Cuma günü için kritik uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli rüzgar, fırtına, sağanak yağış ve yoğun kar yağışı etkili olacak.

RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Bakanlığın uyarısına göre, batı kesimlerde hayatı zorlaştıracak hava koşulları bekleniyor.

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, İç Ege, Marmara’nın güneyi ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

MARMARA'NIN BATISINDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’de başlayacak sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Balıkesir’in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da kuvvetli olması öngörülüyor.

Özellikle İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak riski bulunuyor.

DOĞU'DA YOĞUN KAR, GÜNEYDE SEL RİSKİ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kış şartları ağırlaşıyor.

Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Malatya'nın güneyi ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Akdeniz ve Güneydoğu'da ise şiddetli yağmur uyarısı yapıldı.

Gaziantep, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli yağmur tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ

Hatay ve Mersin'de kuvvetli; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların kıyılarda sağanak, Adana'nın yüksekleri ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi.

Antalya, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un güneydoğusunda da çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

İçişleri Bakanlığı, beklenen kuvvetli meteorolojik hadiseler nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları tek tek sıralayarak vatandaşları uyardı.

Açıklamada; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.

Ayrıca kar örtüsüne sahip yerlerde yağmurla birlikte kar erimesi ve çığ riski ile yağış alan bölgelerde sel ve su baskını tehlikesine dikkat çekildi.