Hatay'da, Özbekistan'ın desteği ile kurulan deprem konutlarının anahtar teslimi yapıldı

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri Özbekistan oldu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2023 yılındaki olağanüstü zirvesinde Özbekistan'ın teklifiyle 6 Şubat afet kurbanlarını anma ve dayanışma günü olarak ilan edildi.

Özbekistan bununla da sınırlı kalmayarak, Toki tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 konuttan müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi.

Deprem konutlarının yapımı tamamlanırken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'un da katılımı ile anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

VİDEO KONFERANS İLE KATILDILAR

İki lider video konferans yöntemiyle Hatay'da inşa edilen deprem konutlarının açılışına katıldı.

Törende deprem bölgesinin evlerin tamamlanmasının ardından oluşan son hali gösterildi.

"KARDEŞLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Bu konutlar deprem bölgesine ayrı bir güzellik kazandırdı.

Burada yaşayacak kardeşlerimize hayırlı olsun." dedi.

"KENDİ EVLERİMİZİ İNŞA EDER GİBİ YAPTIK"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise "Bir kez daha vurgulamak isterim ki, buradaki evleri tıpkı kendi evlerimizi inşa eder gibi yaptık.

Bu konutları sizler için sevgiyle, muhabbetle ve büyük bir titizlikle inşa ettik." şeklinde konuştu.