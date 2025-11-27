Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi.

Beştepe'de bulunan Millet Kütüphanesi'nde, Papa 14'üncü Leo ile baş başa bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilere değinerek, karşılıklı anlayış içinde güçlenmesini temenni ettiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜNE VURGU

Türkiye'deki ortak yaşam kültürüne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a, Hatay'a, Mardin'e, Diyarbakır'a, birçok şehrimize gittiğinizde camilerle birlikte kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz. İstanbul'da Aya İrini Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu, Trabzon'da Sümela Manastırı, Van'da Akdamar Müzesi ve daha nicesi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

"TÜRKİYE İLE VATİKAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Saygıdeğer Papa 14.Leo’yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kıymetli misafirimiz ve heyetine ‘ülkemize hoş geldiniz’ diyorum.



Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamı buluyorum. Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum.

"BU ZİYARETTE VERİLECEK MESAJLARIN BARIŞ UMUTLARINI ARTIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Başta bu salondan yansıyanlar olmak üzere ziyaret boyunca Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum.



Kıymetli misafirimizin ziyareti bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor. İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Doğu Avrupa'ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum.

"KÜRESEL BARIŞIN VE İSTİKRARIN TESİSİ KONUSUNDAKİ GÖZLEMLERİMİZİ VE ORTAK BEKLENTİLERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Nitekim bugün verimli geçen ikili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar, insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının da önemine dikkat çektik. Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bir bahtiyarlık duydum.

"TÜRKİYE OLARAK ÜÇ KITANIN KALBİNDE DOĞU İLE BATIYI BİRLEŞTİREN KÖPRÜ OLARAK İSTİSNAİ BİR KONUMA SAHİBİZ"

Kıymetli dostlar. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye olarak üç kıtanın kalbinde doğu ile batıyı birleştiren, farklı kültür ve inançlar arasında köprü olan istisnai bir konuma sahibiz. Biz her fırsatta vurguladığım gibi ilhamını çift başlı Selçuklu kartalından alan, yüzü ve yönü hem doğuya hem batıya dönük bir ülkeyiz. Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda her ırka, dine, mezhebe, kökene mensup insanlar hiçbir endişe, hiçbir baskı olmadan özgürce yaşamıştır.

"ŞEHİRLERİMİZE GİTTİĞİNİZDE CAMİLERLE BİRLİKTE KİLİSE VE SİNAGOGLARI YAN YANA GÖRÜRSÜNÜZ"

İstanbul'a, Hatay'a, Mardin'e, Diyarbakır'a, birçok şehrimize gittiğinizde camilerle birlikte kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz. İstanbul'da Aya İrini Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu, Trabzon'da Sümela Manastırı, Van'da Akdamar Müzesi ve daha nicesi…



İşte bu ortak yaşam kültürümüzün tanıklarından sadece birkaçı. Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana 100’e yakın kilise, manastır ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Bunların bir kısmının açılışına bizzat iştirak ettim. Yıl sonuna kadar beş eseri daha ibadete açmayı hedefliyoruz.

"TEK BİR İNSANIMIMIZIN DAHİ AYRIMCILIĞA MARUZ KALMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Kültürel, dini, etnik farklılıkları bir ayrışma unsuru olarak değil, tam tersine bir zenginlik kaynağı olarak addediyoruz. Her bir insanımız dili, dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşıdır. Tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Bunun temelinde ise “Yaratılanı Yaratan'dan ötürü seven,” kâinata sevgi ve şefkat nazarıyla bakan medeniyet tasavvurumuz vardır. Bakınız bundan 700 yıl önce Yunus Emre insanlığa nasıl sesleniyordu? "Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir." Aynı şekilde Hazreti Mevlana da Divan-ı Kebir'inde şöyle diyordu: "Bütün insanlarda aynı ruh vardır. Fakat bedenler, tenler yüz binlercedir. Dünyada çeşitli diller, lügatler var. Fakat hepsinin de anlamı birdir."

"KÜRSEL BARIŞ VE İSTİKRARIN ORTAMININ SERPİLMESİ İÇİN ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ"

Değerli dostlar, kıymetli misafirimizin yüzyıllardır farklı inançlara ait ibadethanelerin kandillerinin aynı semayı aydınlattığı Türkiye'yi ziyareti, hem ülkemizin özel konumuna hem de ortak değerlerimize dikkat çeken anlamlı bir vesiledir. Biz de farklı kültür ve medeniyetlerin bir arada, yan yana ve huzur içinde yaşadığı bir tarihin mirasçıları olarak küresel barış ve istikrar ortamının serpilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız.

"KOLAY OLANI DEĞİL ZOR OLANI SEÇEREK BARIŞ, ADALET VE İSTİKRAR İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ"

Medeniyetler çatışmasının kışkırtıldığı bir dönemde Türkiye ve İspanya olarak ilk adımını attığımız, Birleşmiş Milletler çatısı altında ilerleyen Medeniyetler İttifakı Girişimi bu hassasiyetimizin en somut örneğidir. 20. yılını geride bırakan, 160'ı aşkın ülke ve kuruluşun mensubu olduğu Medeniyetler İttifakı'nın ulaştığı seviye sadece ülkemiz adına değil, tüm insanlık adına çok sevindirici ve umut vericidir. Tıpkı 20 sene evvel olduğu gibi bugün de çevremizdeki çatışma, kriz ve zulümler karşısında sorumluluk alıyor; kolay olanı değil zor olanı seçerek barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. Milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerden biriyiz.13,5 yıl boyunca 3,6 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yaptık. Suriye'de olduğu gibi Ukrayna'da da savaştan kaçan mültecilere, bilhassa savaş mağduru çocuklara kapımızı açtık. Karadeniz tahıl girişiminden esir ve cenaze takaslarına, tarafları ortak bir zeminde buluşturan pek çok adım attık. Son günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya dönük hareketliliği yakından takip ediyor, gerekli desteği ve katkıyı sunmaya çalışıyoruz.

"ADİL VE KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ YOLUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Saygıdeğer misafirimizin barış ve diyalog yönündeki çağrıları da diplomatik sürecin başarısı bakımından son derece kıymetlidir. Herkes için adalet, herkes için refah, herkes için barış, herkes için huzur... Bizim gayemiz ve başarmak istediğimiz işte bunlardır. Şadi Şirazi’nin “Baştan başa bütün dünya bir damla kanın yere dökülmesine değmez” sözündeki hikmetin rehberliğinde adil ve kalıcı bir barışın tesisi yolunda çalışmaya devam edeceğiz.

"İNSANLIK AİLESİ OLARAK FİLİSTİN HALKINA EN BÜYÜK BORCUMUZ ADALETTİR"