İzmir'de çöp dağları: Grev bitti çile bitmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir yine çöp dağlarına teslim.

Çöp, çamur ve çukur ile anılan İzmir'de bu kez Buca, krizin adresi...

Buca'da belediye işçilerinin gerçekleştirdiği ve bir gün süren grev süreci sona erdi.

GREV BİTTİ ÇÖPLER KALDIRILMADI

Ancak grevin ardından ilçedeki ana caddeler, sokak araları ve hatta çocuk parklarının yakınları çöp dağlarıyla doldu.

Konteynerlerden taşan atıklar nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılırken vatandaşlar, durumun sadece grevle ilgili olmadığını, ilçede çöp toplama sorununun sürekli yaşandığını ifade etti.

"BURALARI SİNEK VE FARE BASIYOR"

Mahalle sakinlerinden Nagihan Derin, belediyeye çağrıda bulunarak, "Belediyemiz artık çöplerimizi toplasın. Kokudan geçilmiyor, sinek ve fare basıyor buraları. Çocuklarımız hep mikrop kapıyor, hasta oluyor. Burası hep böyle, Buca genelinde bir çöp sorunu var. Topluyorlar bazen ama yine hep aynı görüntü oluyor." dedi.

"ÇÖPLER BİRİKİNCE KOKUYOR"

Çöp yığınlarının çevre sağlığını tehdit ettiğini belirten Recep Koca ise, "Alan olmayınca çöpler böyle birikiyor, koku oluyor. Özellikle yazın çok kokuyor." ifadelerini kullanarak yetkililerin kalıcı bir çözüm bulmasını istedi.