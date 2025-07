Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Polis Akademisi Başkanlığında Polis Akademisi Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye ile bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu dönemin kapılarını ardına kadar açacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şu sözleri sarf etti:

"HİÇBİR SABOTAJ TÜRKİYE'Yİ GİRDİĞİ BU TARİHİ YOLDAN GERİ DÖNDÜREMEYECEK"

"HER BİR ŞEHİDİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Akademideki eğitimlerini başarıyla nihayete erdiren tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Genç polislerimizi titizlikle eğiten bilgi ve tecrübeleriyle bu kardeşlerimizi hem mesleğe hem de hayata hazırlayan tüm hocalarımıza, amirlerimize, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin içerisinde, ülkemizde ve yurtdışında fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen özel harekat kahramanlarını anmak üzere yine burada göl başındayım. O gece istiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden vatan evlatlarını yine rahmetle andık.



Gururla hatırladık, her biri için dualar ettik. Aziz ruhlarına Fatiha'larımızı gönderdik. Bu vesileyle 1071'den bugüne kanlarını al bayrağımızın rengi yaparak bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Vatan için canlarını ortaya koyarak mücadele eden tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların o mübarek ellerinden öpüyorum.