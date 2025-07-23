Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Polis Akademisi Başkanlığında Polis Akademisi Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye ile bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu dönemin kapılarını ardına kadar açacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şu sözleri sarf etti:

"HİÇBİR SABOTAJ TÜRKİYE'Yİ GİRDİĞİ BU TARİHİ YOLDAN GERİ DÖNDÜREMEYECEK"

Bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken diğer yandan ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız. Unutmayın, Nazlı Hilal'in gölgesinde, Ezan-ı Muhammediyelerin huzur veren ikliminde, 86 milyon hep birlikte güven içinde kardeşçe yaşayacağız.



Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek. Cenab-ı Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle bugün mezuniyet sevinci yaşayan 8238 polisimizin tamamını bir kez daha tebrik ediyorum.

"HER BİR ŞEHİDİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Akademideki eğitimlerini başarıyla nihayete erdiren tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Genç polislerimizi titizlikle eğiten bilgi ve tecrübeleriyle bu kardeşlerimizi hem mesleğe hem de hayata hazırlayan tüm hocalarımıza, amirlerimize, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin içerisinde, ülkemizde ve yurtdışında fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen özel harekat kahramanlarını anmak üzere yine burada göl başındayım. O gece istiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden vatan evlatlarını yine rahmetle andık.



Gururla hatırladık, her biri için dualar ettik. Aziz ruhlarına Fatiha'larımızı gönderdik. Bu vesileyle 1071'den bugüne kanlarını al bayrağımızın rengi yaparak bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Vatan için canlarını ortaya koyarak mücadele eden tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların o mübarek ellerinden öpüyorum.

"BUGÜN POLİS AKADEMİMİZİN FARKLI BİRİMLERİNDEKİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN TOPLAM 8 BİN 238 ÖĞRENCİMİZİ MEZUN EDİYORUZ"

Şehit ve gazilerimizin emanetine, canımız pahasına sahip çıkacağız. Devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gövdemizi de gerektiğinde taşın altına koyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimizin asil ruhlarını şahit kılsın. Sevgili kardeşlerim, bugün polis akademimizin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8.238 öğrencimizi mezun ediyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Polis akademisi eğitim merkezinden 162, polis meslek yüksek okulumuzdan 2441, polis meslek eğitim merkezimizden de 5604 kardeşimiz yeni görevlerine başlamak üzere emniyet teşkilatımızın kadrolarına katılıyor. Milletimizin huzur ve emniyeti için yüksek bir vazife şuuruyla çalışacak siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum.



Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Aynı şekilde Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali'den gelerek burada öğrenim gören 32 öğrencimizi de tek tek kutluyorum. Akademide edindikleri bilgi ve tecrübeleri ülkelerinin polis teşkilatında en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Bu kardeşlerimizden, ailelerine, arkadaşlarına, dostlarına bizden kucak dolusu selam götürmelerini de rica ediyorum.

"BU SENE POLİS TEŞKİLATIMIZIN 180'İNCİ KURULUŞ YIL DÖNEMİNİ KUTLADIK"

Emniyet hizmetleri alanında çok köklü ve kurumsal bir geçmişe sahibiz. Biliyorsunuz bu sene polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönemini kutladık. Polis akademimiz ise 146. yılını idrak ediyor. Bünyesindeki fakültelerle, enstitülerle, meslek eğitim merkezleri ve yüksek okullarla polis akademimiz emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor.



Buradan yetişen vatan evlatları ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türk polisine yakışır şekilde özveriyle çalışıyor, devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Polis akademimiz emniyet teşkilatımıza nitelikli ve şuurlu personel kazandırmanın yanında eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle çok kıymetli işler yapıyor.

"GENÇ KARDEŞLERİM, ÜZERİNİZDEKİ ÜNİFORMALAR HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN ŞEHADETE YÜRÜYEN YİĞİTLERİN KIYAFETİDİR"

Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyoruz. Sevgili genç kardeşlerim, üzerinizdeki üniformalar hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir. Taşıdığınız kimlikler bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz, güvenlik güçlerimizin her bir mensubu, bu milletin göz bebeğidir, geleceğimizin güvencesidir.



Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kast edenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. Ülkemizin selameti için mesai mefhumu gözetmeden 7/24 görev başında olan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri korusun.

"VİCDANLA DAVRANIRSANIZ BU AZİZ MİLLET SİZİ HEP BAŞININ ÜSTÜNDE TAŞIR"

Tabi şunu da ifade etmek durumundayım. Sizler kimi zaman en çetin arazilerde, en çetin koşullarda görev yapacaksınız. Bazen en kritik operasyonlar, en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun milletimizin duasının, devletimizin desteğinin sizlerle olacağını bir an olsun aklınızdan çıkarmayacaksınız. Unutmayın, adaleti yaşatırsanız millet size sahip çıkar. Hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız bu aziz millet sizi hep başının üstünde taşır.



Bakınız polis akademimizin logosundaki çift başlı kartal bizim sınırları aşan cihan anlayışımızı, koç boynuzu gücümüzü, cesaretimizi, kahramanlığımızı, 8 köşeli yıldız da liyakat ve ehliyetimizi temsil ediyor. Meslek hayatınız boyunca sizlerden bu değerleri kendinize daima rehber edinmenizi bekliyorum.

"POLİSLERİMİZİN ATAMALARINI GÖREV PUANLARINA GÖRE YAPMAYA BAŞLADIK"