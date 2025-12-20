Cumhurbaşkanı Erdoğan: 300 metre uzunluğundaki uçak gemisinin inşası başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Yerli ve milli uçaklar, şimdiden dosta güven düşmana korku salarken; işin alışveriş boyutu da devletin elini güçlendiriyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRECEK

Bu atılım, şimdiden Türkiye’yi başka bir seviyeye taşımış durumda…

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için yürütülen çalışmalar 2026 yılında da hız kesmeyecek.

MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

Burada savunma sanayiine yönelik detaylı bilgilendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi verdi.

"İNŞA FAALİYETLERİ BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 metre uzunluğundaki uçak gemisinin inşa süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

"DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİYORUZ"

Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti: