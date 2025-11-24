Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söylemişti.

Gözlerin çevrildiği görüşme, bugün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞ ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki liderin görüşme sırasında ele aldığı konulara da değinildi ve şöyle denildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"ADİL VE KALICI BARIŞ İÇİN GAYRETLERİMİZ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

"TÜRKİYE, BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ DİPLOMATİK GİRİŞİME HAZIR"

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti.