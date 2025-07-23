Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Özdenören'i vefatının 3'üncü yılında yad etti

Edebiyatçı Rasim Özdenören, 3 yıl önce bugün hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda edebiyatçı Özdenören’i andı.

"EDEBİYATIMIZDA DERİN İZLER BIRAKAN BÜYÜK USTA"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kaleme aldığı eşsiz eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan büyük usta Rasim Özdenören’i ebedi aleme irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin.

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR

Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940’ta Kahramanmaraş’ta doğmuş; öykü ve deneme yazarı, hukuk ve gazetecilik eğitimi almış önemli bir edebiyatçıdır.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü 1964’te, Hukuk Fakültesi’ni 1967’de bitirdikten sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalışmış, 1975’te Kültür Bakanlığı’nda müşavir ve müfettiş görevlerinde bulundu.

Edebi çevrelerde, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve “Yedi Güzel Adam” topluluğunun önemli temsilcilerinden biri olarak anılır; 1969’da “Edebiyat” dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

İlk öyküsü “Akarsu”yu 1957’de Varlık’ta yayınlamış; “Çözülme” ve “Çok Sesli Bir Ölüm” gibi eserleri televizyona uyarlandı., Prag’da ödül kazandı.

Eserlerinde Anadolu yerelliğini, İslami düşünceyi, evrensel insan hallerini başarılı bir dille işlemiş; aralarında “Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler” de olmak üzere birçok kitap kaleme aldı.

23 Temmuz 2022’de Ankara’da vefat eden Özdenören, 2015'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü almış; Türk edebiyatında derin bir iz bıraktı.