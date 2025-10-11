Cumhurbaşkanı Erdoğan: Laf değil icraat yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak "Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Valimize, ekibine bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Rabbim birliğimizi muhabbetimizi şu gönül birlikteliğimizi daim eylesin.

Rizeli kardeşlerimizle birlikte yapımı tamamlanan 38 projemizin toplu açılışını yaptık.

Toplam yatırım değeri yaklaşık 3 milyar 85 milyon lira olan bu eserlerin Rize'ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Daha nice yatırımları bu güzel şehrimize kazandırmayı, layıkıyla hizmet etmeyi hepimize nasib eylesin.

Yüksek tempoda geçen Rize ziyaretimizin her dakikasını en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.

Geçen ay yaşanan sel felaketinde mağdur olan kardeşlerime geçmiş olsun diliyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanların olduğunu buradan hatırlatıyorum.

"SÖZÜNÜN AĞIRLIĞI OLAN BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ VAR"

Eğitimden ulaşıma, ekonomiden teknolojiye her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Artık kendisine güvenen sözünün ağırlığı olan pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği var.

Ekonomide uyguladığımız makro istikrar programının müspet neticelerini görmeye devam ediyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyoruz.

Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizim de başımızı ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını ardından da düşüş patikasına girmesini sağladık. Dezenflasyon sürecini kesintisiz sürdürürken yatırım, istihdam, üretim ve istihdam odaklı politikalarımızı da sürdüreceğiz.

Şu hakikatin sizin gibi bizler de farkındayız, Türkiye'nin son 23 yılda elde ettiği birçok kazanımın arkasında özel sektör - kamu dayanışmasının çok büyük bir payı var.

Savunma Sanayii'nde yüzde 80 olan dış bağımlılığımızı tersine çevirdik, kendi gemi filomuzu kurarak yer altı kaynaklarımızı keşfe başladık.

İHA'larda dünyada ilk 3 ülkeden biri olduk.

Benzer olayları diğer pek çok alanda görmek mümkündür.

Bir olacağız, birlikte olacağız ve hep beraber inşallah Türkiye olacağız.

Türkiye'yi sadece ekonomide değil diğer başlıklarda da bütün hedefleri ile inşallah buluşturacağız.

"MESELENİN LAFINI DEĞİL İCRAATINI YAPIYORUZ"

Ana muhalefetin yaptığı gibi polemikle kavgayla bu işler yürütülmez, ülke yönetmek çok ciddi bir iştir. Ağır bir sorumluluktur, biz bu sorumluluğu tam 23 yıldır aziz milletimizin duasıyla hakkıyla taşıyoruz.

Meselenin lafını değil icraatını yapıyoruz, dün ne söylediysek arkasında durduk bugün de ne söylüyorsak yarın dimdik arkasında duracağız. Şimdiye kadar ne iş dünyamıza ne de aziz milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da yaşatmayacağız.

Gençlerimizi ve aile kurumunu hedef alan dijital saldırıların dozu günden güne artıyor, bunların en başında da sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türleri geliyor.

Sosyal medya ve dijital platformlarda dolaşıma sokulan zararlı içerikler çok küçük yaştan itibaren evlatlarımız sirayet ediyor. Ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil hepimizin asli görevidir.

2025'i Aile Yılı ilan ederek bu yöndeki çalışmalarımıza destek paketlerimizle birlikte yeni bir momentum kazandırdık. 81 ilimizin tamamında uyguladığımız Aile ve Gençlik fonumuz binlerce gencin istifade ettiği önemli bir kaynak haline geldi.

İş dünyamızın da sorumluluk alması elini taşın altına koyması gerekiyor.

Derneklerimizin vakıflarımızın ve yardım kuruluşlarımızın da özellikle gençlerimize ulaşması ve ailelerimizin sorunları ile yakinen ilgilenmesi mühimdir."