Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şara'yı yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetine icabetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdikleri ziyareti tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Lefkoşa’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin coşkusunu ve sevincini bir kez daha paylaştık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akabinde de Suriye'de yaşananları değerlendirdi.

Şara'ya desteğin süreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"ŞARA ÇOK OLUMLU BİR ADIM ATTI"

"HUZUR ORTAMI TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE SÜRECEK"

Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde bundan 51 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın, “enosis” hayalini suya düşürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz ve mücahitlerin desteğiyle 1963'ten itibaren akan kan ve gözyaşına son vererek, adaya barış ve huzur getirmiştir. Nitekim adada yarım asırdır bir damla kan dökülmemiştir. Bu huzur ortamı Türkiye'nin kararlı desteğiyle daha nice yıllar sürecektir. Kıbrıs Türkü de ilelebet kendi vatanında özgürce yaşayacaktır." diye konuştu.

Ziyareti vesilesiyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da bir araya geldiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteğini tekraren vurguladıklarını, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vizyonunun arkasında durduklarını ve adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğu gerçeğini teyit ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türklerinin refah içinde yaşaması için çalışmalarını sürdürdüklerini ve sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktisadi ve mali iş birliği anlaşmalarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ihtiyaç duyduğu her alanda desteklenmektedir. Bazı tesislerin açılış ve temel atma törenlerini, mayıs ayında hizmete sunulan Cumhuriyet Yerleşkesinde yaptık. Bunlardan temelini attığımız Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi inşallah adadaki en büyük sağlık yatırımlarından birini teşkil edecek. Açılışını yaptığımız Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve 4 buçuk kilometrelik kesim sayesinde, toplam 21 kilometrelik projenin önemli kısmını tamamlamış olduk. Bir yıldan kısa sürede biten bu proje Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayıp Güzelyurt ve Lefke'nin, Ercan Uluslararası Havalimanı'na bağlantısını da hızlandıracak." dedi.

Hizmete alınan Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin bin metrekarelik kapalı alanda bölge halkının sağlık hizmetlerine de erişimini kolaylaştıracağını belirten Erdoğan, "Bugün de yine tanık olunduğu üzere, Ana Vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı adımlarda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’mızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

"GÜNEY KIBRIS'I BİR DEVLET OLARAK KABUL ETMİYORUZ"

"SURİYE HALKI BU OYUNLARA GELMEZ"

"TERÖRSÜZ BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ"

“Terörsüz Türkiye” hedefimize ulaşmak için adımlarımızı atmayı sürdürüyoruz. Bu nihai hedef doğrultusunda ilerleme devam ediyor. Sürecin provokasyonlardan etkilenmemesi için de son derece dikkatliyiz. “Terörsüz Türkiye” hedefimizi sekteye uğratacak tüm sabotajlara ve yapılara karşı teyakkuz halindeyiz. Biliyorsunuz silah bırakma başladı.



İlgili arkadaşlarımız gerekli takibi yapıyor ve temasları sağlıyor. Komisyon konusunda da görüşmeler, bildiğim kadarıyla, nihai aşamaya geldi. Yakında Meclis zemininde ilerlemenin yaşandığına şahitlik edeceksiniz. Biz terörsüz bir geleceği inşa etmekte kararlıyız. Hedefimize ulaşmak için ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve sonuçta nereye varacağımızı çok net bir biçimde biliyoruz.



Bölgemizde yaşanan hadiseler, bir kez daha attığımız bu adımın doğruluğunu ortaya koyuyor. Şu anda İmralı bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi, veriyor. İşin bu boyutu çok çok önemli. YPG’nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir. Bu yaklaşımın bunların uzantısı olan SDG bakımından nasıl yansıyacağı da önemli.



Son gelişmelerde Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın duruşu, bunların olumsuz anlamda bir araya gelişini de bana göre ortadan kaldırmış vaziyette. Biz kararlıyız, Ahmed Şara'yı Suriye'de yalnız bırakmayacağız. Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz, Suriye’nin yeniden toparlanmasını biz ülkemiz için de olumlu görüyoruz. Çünkü Suriye'nin yeniden toparlanması bizimle olan münasebetlerini de olumlu istikamette etkileyecektir.



Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin başladığını görüyoruz. Halbuki “dönmeyecekler” diye bir ümitsizlik vardı. Şimdi gönüllü geri dönüşlere başladılar. Biz de gönüllü geri dönüşlerin hızlanması için her türlü desteği vereceğiz. Bu dönüşlerin hızlanmasıyla birlikte Suriye hızla normalleşsin, biz de Güneyimizi sağlama alalım istiyoruz.