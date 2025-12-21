Bütçe görüşmelerinin son gününde Müsavat Dervişoğlu ve Devlet Bahçeli el sıkıştı

- TBMM'de bütçe görüşmelerinin son gününde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli el sıkıştı.
- Genel Kurul, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifleri üzerinde son konuşmalar için toplandı.
- Toplantı sonrası, bütçenin görüşmeleri tamamlandıktan sonra oylama yapılacak.
Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında bir araya geldi.
Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katılım gösterdi.
DERVİŞOĞLU VE BAHÇELİ EL SIKIŞTI
Görüşme öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ayağına gitti.
İki lider el sıkışırken o anlar objektiflere yansıdı.
İKİ İSİM DAHA ÖNCE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ
Bahçeli, devam etmekte olan Terörsüz Türkiye sürecinde ilk adımı atarken Dervişoğlu, sürece karşı çıkarak Bahçeli'yi eleştirmişti.
"BİNDİRİN ONU İMRALI FERİBOTUNA"
İYİ Parti, süreç kapsamında kurulan komisyona üye vermezken Dervişoğlu, İmralı'ya gitme konusunda Bahçeli'yi şu sözlerle eleştirmişti:
Bindirin onu İmralı feribotuna, böylece hasretleri de biter. İhanet bir ömür sürer, kavuşmak bir dakika.
OYLAMA YAPILACAK
Bütçe görüşmelerinin son gününde, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki son konuşmalar yapılacak.
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapılacak.