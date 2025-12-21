Ersan Şen: Üniter yapı bu devletin olmazsa olmazıdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasından bu yana birçok aşama geride kaldı.

Kurulan komisyonda toplumun farklı kesimleri dinlendi ve raporlama safhasına geçildi.

Bu süreçte tartışmalar da eksik kalmazken bunların başında PKK'nın bütün unsurlarının silah bırakması ve üniter devlet yapısı da yer aldı.

Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerle sık sık gündeme gelen Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, X hesabından bir paylaşımda bulunarak konuyu değerlendirdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ HER YERDE KAYITSIZ ŞARTSIZ SİLAH BIRAKACAK"

Süreçte bazı konuların asla tartışmaya açılmaması gerektiğini söyleyen Şen, şunları kaydetti:

Bizim tavrımız net; terör örgütü her yerde kayıtsız şartsız silah bırakacak ve bu iş bitecek, bunun pazarlığı olmaz. Tek bir muhatap var, o da millet. Milletin evi Meclis. Aracı kabul edilmez.



Evet; demokrasi herkes için, hukuk herkes için, eşitlik herkes için.

"ÜNİTER YAPI OLMAZSA OLMAZ"

Mevcut yapının ülke için bir yapı taşı olduğunu vurgulayan Şen, "Üniter yapı olmazsa olmazı bu Devletin. Üniter yapıyı bozacak ayırımcılığa, kayırmacılığa, “demokratik gerçekleşmeler” adı altında gizlenen her türlü federatif yapı oluşumuna yol açabilecek yönlendirmelere baştan karşıyız." ifadelerini kullandı.

"TBMM'DE ÇOK DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Temkinli adımlar atılması gerektiğini ekleyen Şen, şu ifadelere yer verdi: