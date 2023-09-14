Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezgin Tanrıkulu'nun ifadelerine tepki gösterdi TSK'ya yönelik skandal iftiralarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde vekil, terörist müsveddesi. Bunlara gereken dersi, devlet olarak vereceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde TV100 ekranlarında Cansu Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan Özgür İfade programına telefonla bağlandı.

Daha önce terörü bitirmek için kullanılan İHA ve SİHA'ları hazmedemeyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu programda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle tepki topladı.

Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi.

TSK'ya yönelik skandal sözlere tepki üstüne tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Tanrıkulu'nun bu ifadeleri sonrası hakkında başlatılacak soruşturmanın önü açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Tunç'un ardından Tanrıkulu'nun ifadeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.

"Gereken ders verilecek"

CHP'li Tanrıkulu'na yönelik sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereken dersin verileceğini söyledi.

"Bunlara gereken dersi devlet ve yargı olarak bizim verme mükellefiyetimiz var." diyen Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde: