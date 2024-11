Haberler



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde

Türkiye'nin güvenliği için sınır ötesi operasyonların her zaman gündemde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tehdit hissedilmesi halinde her an sınır ötesi operasyonlara başlanabileceğini söyledi.