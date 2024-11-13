Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke güvenliği ve vatandaşların huzuru için sınır ötesi operasyonların her zaman gündemde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, bir tehdit hissedilmesi durumunda her an sınır ötesi operasyonlara başlayacak hazırlıkların mevcut olduğunu da söyledi.

"SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE"

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını bildiren Erdoğan, "Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat Suriye’nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Bu da terör örgütlerinin o bölgedeki karmaşadan beslenmesi ve orada tutunması için elverişli ortam hazırlıyor." dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK/PYD/YPG'ye yönelik tüm harekatlarının amacının, kendi güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizdi.

"HALA TERÖRİSTLERİN TUTUNDUĞU ALANLAR BULUNUYOR"

Sınırlarda hala teröristlerin bulunduğu alanlar olduğuna da vurgu yapan Erdoğan, "Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil." ifadelerine yer verdi.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ ANCAK KUZEYİNDE İSTİKRARSIZLIK HÜKÜM SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: